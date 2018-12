Le auto più rottamate nel 2018: in cima alla classifica ci sono Punto e Panda

Punto e Panda sono le auto più rottamate dagli italiani nel 2018. A dirlo l’Osservatorio sulla ricerca dell’auto online del portale DriveK, leader in Europa per la scelta e la configurazione di vetture nuove. Come rilevato a fine 2017, sono i due modelli di casa Fca a guidare la classifica delle permute, certamente per via dell’altissima presenza di entrambi sulle nostre strade. Da soli, infatti, arrivano a rappresentare quasi il 10% di tutti i veicoli dati in sostituzione. L’indagine, svolta su un campione di cinquantamila richieste di preventivo che gli italiani hanno effettuato nel corso del 2018 (1 gennaio -15 dicembre 2018) per trovare l’auto giusta, ha inoltre permesso di scoprire maggiori informazioni in merito al veicolo di cui gli italiani vogliono disfarsi.

Le auto più rottamate e l’età media