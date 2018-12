Lanterna azzurra, il saluto dei figli ai funerali di Eleonora: “Mamma, ti vogliamo bene” (video)

Si sono svolti oggi, rispettivamente a Fano e a Senigallia, i funerali della 15enne Benedetta Vitali e della 39enne Eleonora Girolimini, morte nella calca della discoteca ‘Lanterna azzurra’ di Corinaldo. Stamattina alle esequie della mamma di Senigallia, che lascia il marito e quattro figli, ha preso parte anche il prefetto Antonio D’Acunto che ha portato il messaggio di vicinanza e di profonda partecipazione al dolore da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. The sound of silence di Simon & Garfunkel e Hallelujah di Leonard Cohen hanno fatto da colonna sonora all’ultimo saluto. Tanti giovani in lacrime a Fano per salutare Benedetta Vitali, 15 anni, atleta della Virtus Pallavolo: la maglia della società era stesa sulla bara. L’addio a Benedetta è avvenuto nella chiesa di Santa Maria del Carmine in zona Gimarra a Fano (Pesaro Urbino).