L’amica geniale, storia di riscatto femminile senza passare dal femminismo

Elena Ferrante ha scritto quattro libri sulla storia di un’amicizia femminile (“L’amica geniale”, “Storia del nuovo cognome”, “Storia di chi fugge e di chi resta”, “Storia della bambina perduta”) che attraversa l’inquieto dopoguerra e si focalizza sulla vita di due amiche, Elena (Lenù) e Lila, cresciute in un rione napoletano povero e pieno di maschi violenti, intrisi di pregiudizi e di codici d’onore che tengono le donne ai margini.

I romanzi di Elena Ferrante e la serie tv hanno avuto enorme successo perché raccontano la storia del riscatto femminile attraverso lo studio. Un percorso che non rende sempre le donne più felici ma sicuramente le rende più consapevoli. Un messaggio importante in tempo in cui le vie di accesso alla cultura sono aperte ma svalutate, perdono qualità e si impone la religione del successo da ottenere tutto e subito. Che cos’è stato studiare per le donne? Una via di emancipazione personale, senza passare necessariamente per il femminismo. Ma anche un modo per somigliare ai maschi, per attirare il loro rispetto e, da ultimo, per conquistarli. E’ così che Elena seduce gli uomini, come si vedrà nelle future edizioni della serie tv, mentre Lila può contare solo sul suo fascino di sirena.

Eppure, maschi e femmine non studiano nello stesso modo. I maschi coltivano l’autostima, le femmine sentono il rischio di restare sopraffatte. E poi c’è la scrittura come dono. Elena scrive per i suoi amori. Ma sembra che elabori compitini a casa. Ciò che Elena studia rimane in superficie e in realtà il suo affannarsi sui libri non significa più niente dinanzi alla tentazione di concedersi, come tutte le donne del rione dov’è cresciuta, al ruolo tradizionale di moglie o amante privilegiata. La sua emancipazione attraverso lo studio e la scrittura alla fine risulterà incompleta.