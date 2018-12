La manovra è passata stanotte in Senato tra urla e polemiche

La manovra è passata stanotte (poco dopo le 2,30) in Senato dopo una giornata e una nottata di furiose polemiche. L’Aula di Palazzo Madama ha votato la fiducia con 167 voti a favore, 78 contrari, 3 astenuti. Il Pd, nel corso delle dichiarazioni di voto, aveva annunciato un ricorso alla Corte Costituzionale. Il testo approvato al Senato torna alla Camera per la terza lettura. La manovra approderà a Montecitorio il 28 dicembre per l’approvazione definitiva. La fiducia incassata sul maxiemendamento recepisce l’intesa con l’Europa, ma le opposizioni hanno battagliato fino all’ultimo (abbandonando la commissione Bilancio e manifestando il loro dissenso in Aula)

La tensione in commissione bilancio

L’avvio della discussione generale, prevista per le 14, è slittato alle 20,30. La tensione è salita in commissione Bilancio quando il governo ha annunciato la necessità di modificare il testo presentato per correggere degli errori formali e per stralciare alcune norme per motivi di copertura.