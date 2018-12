La magia del Natale: hanno il figlio malato, ricevono in dono dai colleghi 377 giorni di ferie

Natale all’insegna della solidarietà per la Ulss 6 Euganea del Veneto, dove 147 dipendenti hanno donato un monte di 2.555 ore complessive, pari a 377 giorni di ferie, a due colleghi con un figlio malato bisognoso di cure continuative. Il generoso regalo, sottolinea l’azienda sanitaria padovana, rientra nella normativa “ferie solidali” applicata a tutto il personale del comparto (infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici e amministrativi) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Il programma “ferie solidali”

«Siamo di fronte a gesti di straordinaria generosità e umanità di cui andiamo fieri, convinti come siamo – ha sottolineato il direttore generale della Ulss 6, Domenico Scibetta – che agevolare la solidarietà tra colleghi inneschi comportamenti virtuosi nell’ottica del benessere organizzativo aziendale diffuso. Le ferie solidali danno concretezza ad alcuni principi cardine sui quali fondiamo il nostro agire, ovvero l’attenzione alle risorse umane che rappresentano il maggiore capitale sul quale l’azienda sanitaria locale poggia le sue attività. Questo sarà pertanto non solo un Buon Natale, ma un Natale autenticamente buono».

«Un Natale autenticamente buono»

«Seguendo questa filosofia – ha aggiunto il direttore amministrativo, Paola Bardasi- abbiamo messo in campo altre azioni dirette al sostegno e alla tutela dei lavoratori. Come lo Sportello del dipendente, un servizio gratuito gestito in sinergia da professionisti della Ulss 6 e dell’università degli Studi di Padova, per intercettare condizioni di malessere che non consentano di lavorare con serenità e con la dovuta attenzione al paziente. O come il Contratto integrativo dell’azienda Euganea, nel quale grande evidenza è posta a un efficace e corretto sistema di valutazione delle professionalità e delle potenzialità dei dipendenti».