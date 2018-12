La Archibugi twitta: “A Natale solo con parenti benestanti e di sinistra”. E il web la sfotte

Lo scoop di Santo Stefano è che i radical chic esistono ancora. Sono in mezzo a noi e anche a Natale si palesano con i loro pensierini snob. Prendete la regista Francesca Archibugi. Ha scoperto che esiste Twitter e ha destinato un suo profondo ragionamento politico e sociale al volgo che la segue sul web.

Archibugi fiera dei suoi parenti tutti di sinistra

Alla vigilia del Natale la regista romana si è guadagnata una simpatia universale da far impallidire il Grinch. Questo il Tweet incriminato. «Non ho parenti sovranisti, non ho zii 5cosi, niente fascisti, niente berlusconiani, molti piddini, qualche LeU, financo un Potere al Popolo, dei ragazzi molti non votano, molti centri sociali. Non siamo poveri. Non siamo ricchi. Amo la mia bolla. Buon Natale». Le risposte, neanche a dirlo, meriterebbero un prezzo del biglietto, più di qualche soporifero film della Archibugi.

