Jovanotti contro Giorgia Meloni: usa le sue parole per un testo sul Global Compact. Lei lo ringrazia…(video)

Nel corso della trasmissione #Propagandalive Jovanotti ha trasformato un video di Giorgia Meloni contro il Global Compact in un testo per una canzone afrobeat a imitazione di Fela Kuti. L’intento irrisorio è stato chiaro fin dall’inizio. Il tutto è partito dal commento di un tweet della stessa Giorgia Meloni. Jovanotti ha chiamato la sua improvvisata canzone “Perché gli va”. Il pubblico ha accompagnato la gag battendo le mani. Il conduttore, Diego Bianchi in arte Zero, ha definito un “pezzone” la canzone di Jovanotti. Giorgia Meloni non se l’è presa: “Non è da tutti avere un proprio testo cantato da Jovanotti. Ne sono lusingata. Utilissimo per far conoscere agli italiani il pericolo del Global Compact. Grazie Lorenzo Jovanotti Cherubini (anche se non volevi farmi un favore…)”.