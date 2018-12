In arrivo il “Big snow”: neve anche in pianura e al centro-nord già da domenica

Prima il ciclone di Santa Lucia, ora tocca a ‘Big Snow’. Insomma, l’inverno sta arrivando. E se al momento si segnalano le prime nevicate a quote basse al Centro-nord – anche fino in pianura – massima attenzione va data a domenica 16 e lunedì 17.

Con la nuova settimana, infatti, a causa di un “cuscinetto gelido nei bassi strati, le precipitazioni collegate ad una perturbazione atlantica non potranno che essere nevose e persistenti e abbondanti anche in pianura su tutto il Nord e a quote basse al Centro, con neve copiosa o molto copiosa a Bologna e su gran parte dell’Emilia, su Triveneto e Lombardia e, a quote basse, in Liguria con tramontana scura” fanno sapere gli esperti del sito IlMeteo.it.

In Toscana le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sopra gli 800 metri circa e tra Lombardia ed Emilia vengono segnalati accumuli superiori ai 5-7 cm.

La Protezione civile della Regione Campania ha invece emanato un avviso di criticità meteo di colore giallo valevole a partire dalla mezzanotte e fino alle 15 di domani sulle zone di allerta 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese) e 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Si prevedono “precipitazioni sparse con rovesci ed isolati temporali, puntualmente di moderata intensità” e “possibili raffiche di vento nei temporali”. Il livello di criticità idrogeologica connesso alle precipitazioni è giallo. La Protezione civile della Campania raccomanda agli enti competenti “di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi e di provvedere al monitoraggio delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare”.