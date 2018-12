Il sindaco di Bracciano entra in FdI. Rampelli: «Noi radicati nel territorio» (video)

La famiglia di Fratelli d’Italia nel Lazio si allarga e accoglie tre new entry. Si tratta del sindaco di Bracciano Armando Tondinelli, del vicesindaco Luca Testini e dell’assessore ai Servizi sociali e alle politiche della scuola del comune in provincia di Roma, Roberta Alimenti. «L’adesione al partito di Giorgia Meloni è elemento di vanto e motivo di grandissima soddisfazione», ha commentato il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte lo sindaco e gli altri due membri della sua giunta. Un ingresso significativo che, sottolinea il parlamentare di Fratelli d’Italia, conferma la capacità di attrazione del partito nei confronti del territorio e il suo radicamento territoriale, «che per noi resta imprescindibile». Soddisfatto il primo cittadino di Bracciano che due anni fa con oltre il 62 per cento dei voti ha spazzato via la stagione Pd, all’insegna della trasparenza e ella legalità. «Quei valori che hanno fatto grande la nostra Patria – ha commentto Tondinelli – li ritrovo oggi in Fratelli d’Italia, nei suoi dirigenti e nel suo modo di operare. Ringrazio la mia squadra perché da soli non si va da nessuna parte. Da oggi lavoreranno, oltre che per il Comune, anche per Fratelli d’Italia».