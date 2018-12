Il ponte di Genova sarà ricostruito da Salini-Fincantieri-Italferr

Il nuovo ponte sul Polcevera a Genova sarà costruito da Salini Impregilo insieme con Fincantieri. Il progetto sarà eseguito da Italferr sull’idea dell’architetto genovese Renzo Piano.

Cimolai non farà ricorso

Il gruppo di Pordenone Cimolai, concorrente, fa sapere anche che non farà ricorso“La società Cimolai Spa di Pordenone, per puro spirito di servizio al Paese e per non ostacolare la ricostruzione tale da aprire al traffico l’infrastruttura entro natale 2019, non ha intenzione di presentare ricorso contro l’assegnazione dei lavori per la ricostruzione del ponte di Genova”, scrive in una nota la società friulana, leader mondiale nella costruzione di infrastrutture di enormi dimensioni. “La nostra società – prosegue il comunicato – è stata informata ieri dal Commissario Straordinario che i lavori per la ricostruzione del ponte sul Polcevera a Genova verranno affidati alla cordata Salini Impregilo – Fincantieri”.