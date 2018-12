Il disastro chiamato Virginia Raggi: a Roma non ci resta che piangere

Mai Roma è stata così male. E il disastro ha un nome e cognome: Virginia Raggi. Chiusa nel suo limbo dorato, circondata da qualche cicisbeo politico, non si accorge nemmeno di essere tra i personaggi più bersagliati del web, travolta da insulti e sfottò (il meno pesante è bambolina). In una città dove non c’è una (dicasi una) strada che non sia piena di buche, lei è arrivata persino a postare sulla sua pagina fb l’immagine di un pezzettino di asfalto esultando per aver coperto una buca. E i suoi fedelissimi – pochi, per fortuna – l’hanno osannata come se avesse fatto la rivoluzione. In una città invasa dall’immondizia, con gli abitanti delle periferie che non sanno neppure dove mettere i sacchetti, lei pensa di aver ripulito i quartieri. Si limita a promettere, faremo, faremo, faremo, dando sempre la colpa a chi è venuto prima. Un modo infantile di rassicurare i propri seguaci e uscirsene per il rotto della cuffia. Per non parlare dell’allerta meteo (rivelatosi un mezzo bluff) che le ha fatto chiudere le scuole di ogni ordine e grado. I romani sono incazzati e lo dicono chiaro e tondo, ce semo rotti i coj… La Raggi ha iniziato con l’albero Spelacchio e ha finito per ridurre a spelacchio l’intera città. Meglio poi non toccare il problema dei campi rom, lì il disastro è completo. Ciliegina sulla torta, la chiusura delle stazioni metro nel periodo natalizio. È stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Sulla situazione dei mezzi pubblici parlano le cifre ufficiali, presentate proprio nel luogo del delitto, ossia dove lei fa la (presunta) sindaca. Negli ultimi quattro anni è raddoppiato il numero delle corse di autobus Atac soppresse che nel 2017 sfiora 1,3 milioni. L’aumento è stato pari al 5% rispetto al 2016. Guasti e ritardi hanno fermato quasi una vettura su due. Dato aggravato dal numero degli utenti trasportati che nella Capitale si aggira attorno a un miliardo e duecento milioni di passeggeri l’anno, superando l’intera somma di quelli che si avvalgono del tpl a Milano (568mila), Torino (251mila) e Napoli (120mila). È quanto emerge dalla relazione annuale 2018 dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma. La relazione è stata presentata incredibile dictu proprio in Campidoglio. Si sottolinea come resti problematica la situazione della mobilità, soprattutto degli autobus, anche a causa del taglio dei costi per la manutenzione che rendono il parco mezzi Atac tra i più vecchi d’Italia. Non va meglio per la metropolitana. Mancanza di pezzi di ricambio, scioperi e malfunzionamenti sono alcune delle cause responsabili di una flessione in negativo del 6% della qualità percepita dagli utenti rispetto all’anno precedente, con un ingente aumento anche in questo caso delle corse perse di oltre il 41% tra 2016 e 2017.

Le carenze del servizio si ripercuotono sulla qualità percepita e il voto espresso dai cittadini non solo non raggiunge mai la sufficienza, ma è in costante declino. L’unico dato che registra il segno più è il numero degli abbonamenti annuali venduti e in generale i ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio, che arriva a coprire ora il 31% dei costi operativi, in linea con il dato del 2016 e in tendenziale crescita dal 2012, quando la copertura si attestava al 26%. Bene i ricavi dalle strisce blu che, si legge ancora nel Rapporto, sono ampiamente sufficienti a coprire i costi del servizio, grazie ad alcuni accorgimenti messi in atto negli ultimi anni tra cui l’intensificazione dei controlli e delle sanzioni, la possibilità di effettuare il pagamento tramite sistemi informatici e l’ammodernamento dei parcometri, per un ricavo pari a 421 euro l’anno per ogni stallo su strada, oltre il 50% in più di Milano (279 euro).