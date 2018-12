Il centrodestra si ricompatta intorno a Marsilio (FdI): correrà per l’Abruzzo

Ora è ufficiale: è arrivato il via libera ufficiale di tutto il centrodestra alla candidatura di Marco Marsilio alla presidenza della Regione Abruzzo alle elezioni del 10 febbraio prossimo. Lo hanno deciso i leader Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni in una video conferenza per il tradizionale scambio degli auguri di Natale e per mettere a punto la definizione delle candidature regionali alle prossime elezioni. ”Il senatore Marsilio – si sottolinea in una nota- è stato concordemente ritenuto il più idoneo a dare risposte adeguate alle attese della sua regione dopo i disastri prodotti dalla sinistra in questi anni. I tre leader hanno comunque in programma di incontrarsi alla ripresa per definire le altre candidature e fare il punto della situazione”.

Qualche giorno fa Marsilio, di origini abruzzesi, aveva deciso di dimettersi dal Senato: “Le mie dimissioni da senatore saranno sul tavolo del Presidente Casellati da domani e con qualche mese di anticipo rispetto alle elezioni regionali. Lo faccio perché la scelta di stare qui in Abruzzo, da abruzzese e tra gli abruzzesi, l’ho compiuta in maniera seria e radicale. Noi siamo uomini leali, di onore, di impegno di parola e su questa parola costruiremo il nuovo Abruzzo. Lo costruiremo tutti insieme e sarà un Abruzzo migliore”.