Paura in una chiesa di Siena: 6 bambini si sentono male durante la recita di Natale

Malore in chiesa per sei bambini e due adulti. È successo questa mattina nella parrocchia di San Salvatore a Castellina in Chianti (Siena). Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco del comando di Siena, un guasto all’impianto termico avrebbe provocato la fuoriuscita di monossido di carbonio. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per i malori accusati da alcune persone presenti in chiesa per i riti pre-natalizi. I sanitari del 118 hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale delle Scotte di Siena quattro minorenni e due adulti. Altri due bambini sono stati accompagnati al pronto soccorso dai familiari. Il fatto si è registrato nel corso della tradizionale recita di Natale. Durante l’evento, che vedeva protagonisti circa 15 bambini di età compresa fra i 6 ed 11 anni unitamente a 40 adulti familiari, si sono registrati alcuni malori tra i presenti. La Chiesa è stata immediatamente evacuata.