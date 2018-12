Global compact, per FdI oggi è il giorno della verità. Occhi puntati sulla Lega

La mozione di Fratelli d’Italia che impegna il governo a non firmare il Global compact, cioè il documento Onu che sancisce il diritto all’emigrazione e che dunque limita la facoltà degli Stati sovrani di proteggere le proprie frontiere, sarà messa in votazione oggi. “Vedremo se la maggioranza continuerà a scappare dal confronto – afferma il capogruppo Francesco Lollobrigida – come ha sempre fatto sin da quando Fratelli d’Italia ha portato al centro del dibattito politico il Global compact, o se finalmente vorrà prendere posizione su una questione fondamentale come la difesa dei confini e la sovranità della nostra nazione”.

Lollobrigida: vedremo chi ha a cuore la nazione

”E’ semplice: o si vota sì alle altre mozioni, impegnando il governo a sottoscrivere questo patto scellerato che potenzialmente aprirà le porte a milioni di immigrati, come vogliono il Pd e la sinistra, o si vota sì alla nostra, in modo netto e inequivocabile, impegnando il governo a non firmare il Global compact. Domani, alla prova del voto, vedremo chi assieme a Fratelli d’Italia -ha concluso Lollobrigida- ha davvero a cuore la Nazione”.