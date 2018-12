Gilet gialli, un altro morto, il decimo dall’inizio della protesta: un altro sabato di fuoco in Francia

C’è una nuova vittima legata alla mobilitazione dei gilet gialli: un automobilista è rimasto ucciso stanotte in un incidente stradale provocato da un blocco dei gilet gialli nei pressi di Perpignan nel sud-ovest della Francia. Si tratta della decima vittima dall’inizio della mobilitazione contro il governo francese di Macron, incapace di dare risposta a una rabbia profonda che da tempo sta montando nel paese. Lo ha confermato il procuratore Jean-Jacques Fagni, confermando la morte dell’automobilista che ha tamponato un camion fermo a un blocco stradale all’ingresso dell’autostrada. «Il conducente del tir – ha precisato il procuratore – è rimasto sul posto aspettando l’arrivo della polizia, contrariamente alle persone che bloccavano la strada che sono fuggite. Sono rimaste sul posto solo due o tre donne in gilet giallo, sotto shock, che hanno atteso la polizia».

Ancora un sabato di protesta in tutta la Francia

Intanto oggi è il sesto sabato consecutivo di protesta. Nonostante le tardive concessioni di Macron in materia economica, diversi gruppi di manifestanti si sono dati appuntamento sul web per nuove manifestazioni. Un raduno è fissato a Versailles, a una trentina di chilometri dalla capitale, che per il momento resta tranquilla, ma in via precauzionale la celebre reggia è stata chiusa. L’appuntamento a Versailles era stato fissato da uno dei portavoce, Eric Drouet. Le autorità francesi prevedono una diminuzione della partecipazione, ma con la presenza di «individui piuttosto radicalizzati».

Bloccato questa mattina l’accesso al traforo del Monte Bianco e lunghe file sono già iniziate sulla A7 dove i gilet gialli hanno bloccato l’autostrada a sud di Lione. La polizia è intervenuta e il tentativo di sgombero è in corso. Le autorità prevedono una diminuzione della partecipazione, ma con la presenza di «individui piuttosto radicalizzati».