Gaffe della piddina Alessia Morani, regina delle figuracce via web

Alessia Morani è finita di nuovo al centro delle critiche sui social per una foto taroccata del premier Giuseppe Conte che suona la chitarra. La deputata dem aveva postato su Twitter, dove è molto attiva, una foto in cui si vede Conte che suona per i pazienti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù con un capotasto posto sul manico dello strumento che dimostrerebbe che il premier suona per finta. Solo che quel capotasto è stato aggiunto successivamente in un fotomontaggio che è stato fatto circolare sul web, ma nella foto originale – postata da Conte sul suo profilo Fb – non c’era. Insomma una fake foto, rilanciata prontamente da Alessia Morani col seguente commento: “È tutto meravigliosamente finto. D’altronde #Conte finge di fare il presidente del Consiglio e può fingersi anche chitarrista”.

Il M5S attacca Alessia Morani

Si arrabbiano i Cinquestelle che sul loro blog ufficiale criticano pesantemente l’esponente dem: “Pur di screditare il governo del cambiamento e il presidente Conte, la parlamentare piddina Alessia Morani è arrivata a pubblicare una foto evidentemente manomessa con Photoshop, o con un programma simile, spacciandola per vera e accusando il presidente Conte di essere un bugiardo”. “Questo comportamento è reso ancora più grave dal fatto – accusano i 5Stelle – che la Morani non ha ancora cancellato la fake photo, che intanto gira sul web come fosse vera, e non ha ancora chiesto pubblicamente scusa al Presidente Conte e a tutti gli italiani per la diffusione di questa bufala che si aggiunge a tutte quelle diffuse dal Pd sulla manovra del Popolo”. Dopo qualche ora le scuse della Morani sono arrivate, sempre via Twitter: “Ho eliminato il tweet su Conte dove c’era una foto che avevo preso sui social: voleva essere un tweet ironico sull’operato del Presidente del Consiglio ma mi è uscito evidentemente male. Mi spiace se si è creato un equivoco. Non era mia intenzione e me ne scuso”.

In precedenza su Alessia Morani non erano mancate critiche: da parte della destra per la sua affermazione secondo cui il Tricolore sarebbe nato dalle lotte partigiane e da parte dei Cinquestelle per avere detto che chi è a reddito zero evidentemente non ha combinato nulla di buono nella vita. Una vera e propria tempesta si era abbattuta su di lei di recente quando aveva twittato la notizia di essere alla Camera nonostante il raffreddore… In sintesi, l’esponente dem inciampa spesso in qualche gaffe. In tv o via social, la comunicazione non è certo il suo forte.