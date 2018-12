Forza Italia pronta a scendere in piazza: «Questa manovra colpisce i più deboli»

Forza Italia ha fatto e farà un’opposizione veemente alla manovra proposta dal governo gialloverde. Lo ha annunciato il vicepresidente del partito Antonio Tajani in conferenza stampa alla Camera. Gli azzurri si mobiliteranno per scendere in piazza con una serie di manifestazioni per contestare una dopo l’altra le misure contenute nella legge di Bilancio. «Lo dico da presidente del Parlamento europeo: non possiamo non riconfermare la centralità del Parlamento in ogni sistema democratico, mentre il governo fa l’opposto di quel che sostiene sul Parlamento». «Questo è un governo non eletto dai cittadini, ma frutto di un accordo tra due forze che si erano presentate divise alle elezioni – ha aggiunto Tajani, recitando il de profundis-. La Manovra aumenta le tasse, colpisce i cittadini più deboli. Risultati economici disastrosi arriveranno, aumenteranno Iva e disoccupazione. Il reddito di cittadinanza sarà pagato dal Nord e andrà a meno persone di quanto promesso e il Sud non avrà nulla».

«Forza Italia è pronta per la battaglia del 2019»

Da gennaio inizierà la controffensiva. Forza Italia sarà nelle piazze e nelle città italiane «per fare un’opposizione durissima e spiegare agli italiani il fallimento di questo governo», ha proseguito Tafani. «Festeggeremo i 25 anni di Forza Italia con una serie di iniziative per spiegare agli italiani perché il governo sta fallendo». Nel mirino di FI l’aumento della pressione fiscale ma soprattutto il taglio delle risorse per i pensionati. «Dovevano colpire le pensioni d’oro e invece sono riusciti a colpire tutte le pensioni», attacca la capogruppo alla Camera Maria Stella Gelmini. «Forza Italia è pronta per la battaglia del 2019».