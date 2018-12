Fondazione Tatarella, arriva il 3° corso di formazione politica: il programma

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la Fondazione Tatarella, con il patrocinio delle Fondazioni Alleanza nazionale, Fare Futuro, Magna Charta, organizza da sabato 12 gennaio a sabato 2 febbraio 2019 il 3° Corso di Formazione Politica per un massimo di 50 iscritti pugliesi, per continuare a diffondere una visione della politica come impegno civile al servizio della comunità, secondo quelli che sono i valori e i principi di una destra moderna e di governo immaginati da Pinuccio e Salvatore Tatarella.

Il Calendario del Corso di Formazione politica prevede 4 incontri presso la Biblioteca della Fondazione Tatarella sita in Bari alla Via Piccinni n.97.Molto qualificati i docenti di questa terza edizione. Nella giornata inaugurale del Corso, il 12 gennaio, previsti gli interventi di Giuseppe Valentino, Presidente della Fondazione An e Francesco Giubilei, Presidente della Fondazione Tatarella che relazioneranno sul tema “Storia della cultura di destra in Italia”. Le successive lezioni saranno tenute da tre componenti del Comitato Scientifico della Fondazione Tatarella.

Il 19 gennaio lo storico Gaetano Quagliariello, Presidente della Fondazione Magna Charta, parlerà della “Storia del centrodestra dagli anni ’90 ad oggi”, mentre il 26 gennaio la tradizionale lezione di diritto costituzionale con Ignazio Lagrotta, Professore di Diritto Costituzionale dell’Università degli Studi di Bari, che interverrà sul tema “La crisi dei partiti e la democrazia in Italia”.

Conclusioni del 3° Corso di Formazione Politica il 2 febbraio affidate ad Adolfo Urso, Presidente della Fondazione Fare Futuro, con una lezione sull’attualità politica dal titolo “Sovranismo e populismo. Il bipolarismo della Terza Repubblica?”.

Gli Attestati di partecipazione saranno consegnati a coloro i quali avranno partecipato ad almeno 3 lezioni del Corso. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 12 gennaio 2019 all´indirizzo mail fondazionegiuseppetatarella@gmail.com.

Il Costo del Corso è di 60 euro da versare prima dell´inizio delle lezioni sul conto corrente intestato alla Fondazione Tatarella IBAN IT88 A033 5901 6001 0000 0106 252 specificando nella causale che trattasi di erogazione liberale . Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi all´indirizzo mail fondazionegiuseppetatarella@gmail.com o telefonare al seguente numero 3386348457. Segreteria organizzativa Andrea Piepoli, Francesco Scannicchio.

Il Calendario del 3° Corso di Formazione Politica

Sabato 12 gennaio ore 15.00

Cultura e politica .

Storia della cultura di destra in Italia

GIUSEPPE VALENTINO

Presidente Fondazione Alleanza nazionale

FRANCESCO GIUBILEI

Presidente Fondazione Tatarella

Sabato 19 gennaio ore 15.00

Storia e politica :

Storia del centrodestra dagli anni ’90 ad oggi

GAETANO QUAGLIARIELLO

Presidente Fondazione Magna Charta

Sabato 26 gennaio ore 15.00

Istituzioni e politica:

La crisi dei partiti e la democrazia in Italia

IGNAZIO LAGROTTA

Professore di Diritto Costituzionale – Università degli Studi di Bari

Sabato 2 febbraio ore 15.00

Attualità politica

Sovranismo e populismo. Il bipolarismo della Terza Repubblica?

ADOLFO URSO

Presidente Fondazione Fare Futuro