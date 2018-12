Festeggia il Natale tentando di violentare una donna: turco arrestato a Livorno

Notte di Natale da incubo per una donna di Livorno, aggredita a un 25enne turco che ha cercato di violentarla in strada. A salvarla è stata la prontezza di un cittadino che, sentendo da casa le sue grida, ha immediatamente chiamato il numero d’emergenza 112, facendo scattare l’intervento dei carabinieri.

Il tentativo di violenza in strada

Era da poco trascorsa l’una quando, in via Carducci, un abitante ha sentito le grida d’aiuto provenire dalla strada.L’uomo si è affacciato dalla finestra della sua abitazione e ha visto la donna trattenuta da un uomo tra due auto parcheggiate sul ciglio della strada. In pochissimo tempo, dopo la chiamata al numero di emergenza, è arrivata una pattuglia che si trovava a poca distanza dal luogo. Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso il turco mentre cercava di abusare della donna, una cittadina italiana.

Il turco arrestato e portato in carcere

Alla vista dei carabinieri, il 25enne ha tentato di scappare, ma è stato raggiunto e bloccato. Sul posto sono poi arrivati i sanitari del 118 per le cure mediche della donna, mentre l’aggressore è stato trasportato all’ospedale poiché sotto l’effetto di sostanze alcoliche. A seguito degli accertamenti di rito, il 25enne è stato arresto per tentata violenza sessuale e condotto presso nel carcere “Le Sughere” di Livorno a disposizione dell’autorità giudiziaria.