Festa dei parlamentari grillini in discoteca (video). Ed è polemica: che avete da festeggiare?

Festa in una discoteca romana, The Old Factory, per i parlamentari del M5S che mercoledì sera hanno voluto festeggiare i sei mesi del governo giallo-verde con balli, trenini e brindisi. La festa era stata voluta da Luigi Di Maio che in ogni caso non ha partecipato all’iniziativa a causa del vertice di governo convocato dal premier Conte di ritorno da Bruxelles. Ai partecipanti alla festa è stata raccomandata sobrietà ma i video dell’iniziativa hanno comunque suscitato polemiche, visto il delicato momento che il Paese sta attraversando e il lutto per l’attentato di Strasburgo. Tra i critici dell’iniziativa l’azzurra Michaela Biancofiore, coordinatore regionale di FI in Trentino Alto Adige: “Trovo che sia stata una festa di pessimo gusto”, ha scritto in una nota.