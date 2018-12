Fascistometro, Meloni contro Vauro: senza fascismo non sapreste più cosa dire (video)

Piero Chiambretti torna in tv su Retequattro con un nuovo programma “La Repubblica delle donne” e ospita la leader di FdI Giorgia Meloni che si cimenta col Fascistometro (il quiz inventato da Michela Murgia per misurare il tasso di fascismo) confrontandosi con Vauro, il vignettista che cerca di provocarla senza però riuscire a far perdere le staffe all’ospite di Chiambretti, che si mantiene serena e ironica. Già dalla prima domanda, sui bambini che devono fare i bambini e le bambine che devono fare le bambine, quando Meloni dice che in alcune scuole diffondono la teoria gender facendo vestire le femmine da maschi e i maschi da femmine, Vauro replica e le dice che sta dicendo “caz…e”. Evidentemente non è informato: “Questi non sanno niente”, osserva Meloni. Scintille anche alla fine delle interviste quando Vauro dice che tutti i fascisti negano che il fascismo stia tornando e si becca a sua volta la replica di Giorgia Meloni: “Senza il fascismo non avreste più nulla da dire, è la vostra coperta di Linus. Per non ragionare insultate e date del fascista all’interlocutore…”. La leader di FdI commenta anche il Fascistometro sottolineando che la sinistra con questo strumento ha scoperto che il tasso di fascismo in giro, se i criteri di quel quiz sono veri, sarebbe altissimo… In pratica un autogol, che consente al solo Vauro di autorassicurarsi sul suo personale tasso di antifascismo.

