Europa da ridere, Juncker fa il clown: confidenze con le donne, l’ira, le smorfie (video)

Un campionario di gag, in questo video, da parte del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, che nel quartier generale della Ue, si comporta come un clown spettinando i capelli a una funzionaria europea, che resta letteralmente interdetta, facendo smorfie, cercando di baciare sulla guancia un’altra donna che si ritrae, come nel video.

In un altro video, Juncker, durante la conferenza stampa a Bruxelles con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, ha un gesto di stizza e butta a terra dei fogli.