Piovono dollari in autostrada. Automobilisti mandano in tilt il traffico (video)

Un’improvvisa pioggia di dollari si è “abbattuta” sulla Route 3, un’autostrada di New York. Così, all’altezza di East Rutherford decine di automobilisti si sono fermati per raccoglierli, incuranti del pericolo e delle conseguenze sulla circolazione. Alla base dello strano “fenomeno atmosferico” un incidente che ha visto coinvolto un portavalori. La scena, ripresa e postata su Twitter da alcuni utenti, è divenuta inevitabilmente subito virale e sta facendo il giro del mondo. Del resto, chi non ha mai sognato di trovarsi sotto una pioggia di soldi?