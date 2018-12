Da Berlusconi a Salvini: tutti i politici tra i pastori di San Gregorio Armeno (video)

A San Gregorio Armeno successo per le statuine raffiguranti i politici italiani e non solo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Donald Trump, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, immancabile Silvio Berlusconi e tanti altri personaggi della politica italiana e mondiale arricchiscono il presepe napoletano. «San Gregorio Armeno – spiega l’artigiano Marco Ferrigno – è cambiato e si sta adeguando ai tempi. Tra i visitatori c’è la fascia più giovane che viene per trovare il personaggio di attualità. I personaggi tradizionali attirano il pubblico più anziano».