Coldiretti, tra panettone e pandoro gli italiani scelgono il dolce fatto in casa

Sarà la crisi o solo il rispetto della tradizione, fatto sta che in quasi una famiglia italiana su due (esattamente il 49 per cento) c’è chi i dolci tipici del Natale li prepara in casa. È quanto emerge dall’indagine condotta dall’istituto Ixé per Coldiretti che evidenzia un importante ritorno al “fai da te”, messo in mostra al mercato di Campagna Amica a Roma con la sfilata dei dolci tipici di Natale di ogni parte d’Italia e i consigli degli agrichef. La preparazione casalinga dei piatti tradizionali delle feste – sostiene Coldiretti – è infatti una attività tornata ad essere gratificante per uomini e donne. Non mancano certo il classico panettone o il pandoro, acquistati da ben 7 italiani su 10, ma entrambi vengono abbinati sempre più spesso alle specialità casalinghe preparate con ricette custodite spesso da generazioni.

