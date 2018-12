Berlusconi e l’operazione scoiattolo: puntare sui grillini scontenti e delusi

Silvio Berlusconi incontra i senatori azzurri per lo scambio di auguri natalizi e detta la linea, oltre a fare una previsione sul governo Conte, che giudica incompetente e inadeguato: “Bisogna puntare sui grillini dissidenti, perché entro il 15 gennaio questo governo potrebbe saltare…”.

Una nuova maggioranza di centrodestra

Berlusconi ha invitato i suoi parlamentari a darsi da fare per sondare i grillini più delusi dalla gestione Di Maio e non solo. “Ognuno di voi cerchi di avvicinare un grillino scontento, ascoltate il loro malessere”, si sarebbe raccomandato il leader di FI, convinto che in caso di crisi del governo gialloverde una nuova maggioranza di centrodestra è possibile grazie anche al contributo determinante dei pentastellati insofferenti.

Quindi Berlusconi ha esternato la sua preoccupazione per la scarsa considerazione di cui gode in Europa il governo Conte e ha sottolineato quali sono le prospettive politiche che il centrodestra ha dinanzi a sé: “I tempi del cambiamento non sono lontani. Credo che la Lega si renderà abbastanza conto di come poco solide siano le basi per i numeri che ha nei sondaggi il signor Salvini…”. Per il Cav è l’ora che Matteo Salvini stacchi la spina, perché l’alleanza con Di Maio causa perdita di consensi. L’ex premier rivela di aver contattato personalmente vari esponenti leghisti, in particolare Zaia e Fontana e spiega che anche loro si sono accorti che l’intesa con i M5S fa perdere voti sul territorio e non solo.