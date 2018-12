Beccati alla Stazione Tiburtina con 21 Kg di droga nel trolley: sono 4 pusher nigeriani

Si aggiravano con fare disinvolto nei pressi della Stazione Tiburtina di Roma, un quartiere presidiato dagli extra-comunitari e monitorato dalle forze dell’ordine: per questo, alla vista del gruppetto sospetto almeno quanto usuale in zona formato da 4 nigeriani, i carabinieri hanno pensato bene di intercettare i quattro a spasso con un pesante trolley dal contenuto illecito…

Nigeriani fermati alla stazione Tiburtina con un trolley pieno di droga

E, guarda caso, una volta fermati gli immigrati africani hanno confermato i sospetti dei carabinieri della Compagnia Roma Parioli che, perquisiti i 4 e aperto il trolley, hanno trovato e immediatamente sequestrato i 21 kg di droga nascosti all’interno, infliggendo un duro colpo a trafficanti e pusher: l’ennesimo. Come riporta infatti in queste ore il Giornale sul suo sito, «i militari, impegnati nel quotidiano servizio di controllo del territorio, in 2 distinte operazioni condotte a distanza di pochi minuti l’una dall’altra hanno arrestato 4 immigrati nigeriani trovati in possesso di 21 kg di sostanze stupefacenti». Non solo: i 4 giovani extracomunitari, fermati e identificati, a un controllo più approfondito eseguito poco dopo il fermo, sono risultati essere in Italia senza fissa dimora, ed evidentemente dediti a una sola occupazione principale: il traffico e lo spaccio di droga. Tanto che, come riferisce sempre il quotidiano milanese diretto da Sallusti sul sito, «durante le perquisizioni, i militari hanno rinvenuto all’interno delle valigie, nel primo caso, circa 10,6 kg di marijuana avvolti con il cellophane e, nel secondo, altri 11 Kg della stessa sostanza suddivisi in 5 balle anche esse incellofanate». Droga immediatamente sequestrata, come tempestivamente arrestati i 4 pusher, fermati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Condotti in caserma, ora sono in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo.