Bagarre in Senato, la Pd contro il grillino: «Mi ha messo le mani addosso» (video)

Nervi a fior di pelle, stanotte in Senato, durante il voto per l’approvazione della manovra del governo giallo-verde. A tratti, tra parlamentari di maggioranza e di opposizione, si è sfiorato lo scontro fisico. Fogli che volano, urla, improperi: l’incandescente notte di Palazzo Madama si è svolta secondo lo schema classico delle bagarre in Parlamento nei momenti di alta tensione tra le forze politiche.

Le grida e il parapiglia

Protagonisti di questo video sono la senatrice del Pd Malpezza e il senatore del M5S Bottici, Il parapiglia è assoluto e non si riescono a distinguere tra loro “aggressori” e “aggrediti”. «Mi ha messo le mani addosso», grida qualcuno. Ma nessuno sembra essersi fatto male. I gesti, del resto, appaiono ampiamente teatrali, come impone il copione delle “risse” in Parlamento a beneficio delle telecamere e di un’opinione pubblica abituata alle “scenette” tra i politici. Magari, sedato il parapiglia e spenti i bollenti spiriti, i protagonisti di questa furiosa “tenzone” parlamentare saranno andati insieme a prendere un caffè, Anche se sarebbe stata più indicata una camomilla,