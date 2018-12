Appalti “aggiustati”, obbligo di dimora per il governatore Pd della Calabria

Guai per il governatore della Calabria, Mario Oliverio. Falso, corruzione e frode in pubbliche forniture: sono questi i reti ipotizzati nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza di Cosenza per presunte irregolarità nell’affidamento di appalti pubblici. Per il presidente della Regione Calabria di provata fede democratica i magistrati hanno disposto l’obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, il centro del Cosentino in cui vive. È stato il gip distrettuale di Catanzaro a emettere il provvedimento di obbligo di dimora nel Comune di residenza al termine dell’inchiesta conodotta dalle Fiamme Gialle in materia di