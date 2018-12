Anastasio annuncia il primo tour. “La fine del mondo” parte da Milano il 22 marzo

Anastasio arriva live nei più importanti club italiani con la sua prima tournée ‘La fine del mondo tour 2019’. Dopo aver vinto sul palco di X Factor, torna sul luogo del delitto e parte da Milano il live dell’artista rivelazione con la tournée organizzata e prodotta da Friends & Partners/Magellano. Il via il 22 marzo dalla Santeria Social Club di Milano (lo stesso spazio doveva doveva svolgersi, tra l’altro, la mostra, poi annullata, dal titolo “pornografia per bambini”) per proseguire il 24 all’Estragon di Bologna, il 28 al Viper Theatre di Firenze, il 29 all’Hiroshima Mon Amour di Torino, il 3 aprile al Largo Venue di Roma, il 5 alla Latteria Molloy di Brescia, l’11 aprile al Campus di Parma, il 12 al Vox di Nonantola (Modena), il 13 al The Cage di Livorno, il 17 al Duel di Pozzuoli (Napoli), il 19 al Demode’ di Modugno (Bari), il 24 al Mamamia di Senigallia (Ancona), il 26 all’Afterlife di Perugia e il 27 all’Hall di Padova. I biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 del 24 dicembre su ticketone.it e dalle ore 11.00 del 27 dicembre nei punti vendita abituali.

“La fine del mondo” è già disco d’oro

Studente ventunenne, Marco Anastasio non ama parlare di sé. Preferisce scrivere ciò che pensa e tirarlo fuori con l’urgenza del periodo in cui viviamo attraverso una scrittura originale, fatta di rabbia e rime, che rappresenta un unicum della scena italiana. Il suo primo singolo ‘La fine del mondo‘, prodotto da Don Joe, ha già conquistato il Disco D’oro, debuttato al 1° posto su iTunes, Apple Music e Spotify e al 1° posto della classifica Fimi/Gfk e fa parte del suo Ep appena pubblicato per Sony Music. Oltre al singolo omonimo, nel disco anche i brani ‘Ho lasciato le chiavi’, ‘Generale’, cover del famoso brano di Francesco De Gregori, ‘Un adolescente’, ‘Autunno (feat. Bowland)’ e ‘Costellazioni di Kekab’.