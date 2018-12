Allarme a Londra, avvistato un altro drone sull’aeroporto di Gatwick: chiuso

I voli sono stati nuovamente sospesi all’aeroporto londinese di Gatwick dopo che c’è stato un ulteriore “sospetto avvistamento di un drone”. “Abbiamo appena avuto notizia di un altro avvistamento di un drone sul quale stiamo indagando. Mentre lo facciamo abbiamo sospeso i voli per precauzione”, ha detto un portavoce dell’aeroporto citato dalla Bbc. L’aeroporto di Gatwick aveva riaperto gradualmente dopo lo stop provocato dalle incursioni di droni che hanno paralizzato il traffico aereo per oltre 24 ore. Le indagini, a cui collaborano anche esperti militari, non hanno ancora portato all’individuazione dei responsabili.

La polizia ha contattato il Ministero della Difesa per chiedere aiuto il quale potrebbe inviare soldati per testare la nuova arma dell’esercito – nota come “Drone Dome” o “kill-jammer” – che può contrastare il volo di un drone disturbando ed azzerando le comunicazioni con il radiocomando e del GPS oppure può abbatterlo con un laser fino a circa 3 km di distanza. Potrebbe trattarsi di un esperto pilota di droni che sfida il personale militare di Gatwick ma le più ovvie preoccupazioni riguardano eventuali piani di attacco dell’Isis.