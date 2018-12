Al Bano sta con Salvini. «Dà regole all’Italia». E al Viminale parla con lui di De Andrè (video)

«Salvini sta dando delle buone prospettive per il nostro Paese, nei fatti», aveva detto un mese fa ospite di Bianca Berlinguer a “Carta Bianca“, su Raitre, il grande cantante italiano Al Bano Carrisi, sorprendendo l’intervistatrice. «Salvini è uno che sta dando delle buone prospettive per il nostro Paese. Nei fatti. Ha fatto bene gli affari italiani, come fanno tutti nelle altre nazioni. Ha dato regole ben precise a chi viene in Italia», aveva aggiunto Al Bano, e quel video era stato subito ripreso dulla pagina Fb del leader della Lega. Oggi, Salvini, da ministro dell’Interno e vicepremier, ha ospitato Al Bano al Viminale per parlare di politica ma soprattutto di musica davanti ad una tazza di caffé. Nel video ripreso dai social viene catturato un momento in cui Salvini parla di De André e del remix della canzone Geordie fatta da Gabri Ponte. Con loro c’erano anche alcuni imprenditori cinesi che intendono distribuire i prodotti enogastronomici italiani nel mercato orientale. Salvini e Al Bano hanno chiacchierato anche di musica e di immagine dell’Italia all’estero. L’artista pugliese ha donato al ministro una bottiglia da 5 litri di Bacchus ”riserva speciale Matteo Salvini” delle Tenute Carrisi.

