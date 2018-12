Agguato mortale a Catanzaro: coppia trucidata in tabaccheria

Un uomo e una donna sono stati uccisi a colpi di pistola in una tabaccheria a Davoli Superiore, in provincia di Catanzaro. Sul caso indagano i carabinieri. La donna sarebbe morta sul colpo, mentre l’uomo sarebbe morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Le vittime sono il 43enne Rocco Bava e la compagna Francesca Petrolini, di 53 anni. La donna è morta sul colpo, mentre l’uomo è deceduto dopo l’arrivo del personale del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’uomo è stato colpito due volte, una alla testa e l’altra all’addome. La coppia è stata sorpresa all’interno di una tabaccheria nel centro del paese del catanzarese di cui è titolare proprio la Petrolini. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione locale che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del delitto e per scoprire i responsabili del duplice omicidio, il terzo nella cittadina del catanzarese.