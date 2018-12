Acquisti on line per Natale e Capodanno, la Polizia Postale: come scoprire le truffe

Iniziata la corsa agli ultimi acquisti dei regali di Natale, scattano i controlli contro le truffe che giocano anche sulla ricerca di offerte convenienti. Grazie all’esperienza acquisita nella tutela dai rischi di truffe on line, la Polizia Postale mette a disposizione una serie di informazioni per garantire la sicurezza in rete, la tutela dei dati personali, la protezione da frodi e rischi negli acquisti. Sono temi caldi e particolarmente sentiti da chi utilizza Internet. Il numero delle segnalazioni e denunce ricevute nell’anno corrente (più di 37.000), sommato a quello delle persone arrestate e denunciate ha richiamato l’attenzione della Polizia Postale e delle Comunicazioni che ha potenziato ogni utile strumento per indirizzare l’utenza ad un uso consapevole della rete e dei pagamenti online e contrastare nel contempo le truffe messe in atto sul web, anche attraverso la chiusura degli spazi virtuali.

I consigli della Polizia Postale

Si tratta di consigli particolarmente utili all’avvicinarsi del Natale e del Capodanno quando il fenomeno delle truffe sembra acutizzarsi, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo per i regali e in particolare per le case vacanza. «Del resto, che la scelta di acquistare in rete sia legata anche alla possibilità di ottenere risparmi, oltre che alla comodità – afferma Alessandra Belardini Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Veneto – non è una sorpresa: alcune ricerche confermano che il modello dell’acquisto di impulso legato a offerte speciali, ad esempio stock limitati o con prezzi scontati, si è talmente diffuso che anche i truffatori seriali riescono ad inserirsi con false vendite. Per questo motivo – conclude Belardini – il nostro obiettivo è aiutare anche chi non è esperto a comprare in totale tranquillità». La Polizia Postale e delle Comunicazioni scende quindi in campo con un opuscolo che offre alcuni utili e pratici consigli, suggerimenti per muoversi tra i negozi online. Il vademecum sarà disponibile sul sito della Polizia di Stato, sul portale del Commissariato di P.S. on line e sulle relative pagine facebook e twitter.