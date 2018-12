17enne travolto e ucciso a Siena, fermato un camionista: sarebbe lui il pirata della strada

Siena, 17enne travolto e ucciso: fermato un camionista

Dunque, dopo giorni di sconcerto e di dolore, gli investigatori al lavoro sul caso, coordinati dal sostituto procuratore Siro De Flammineis, sono riusciti ad arrivare ad una possibile verità. I dettagli sono stati studiati e ri-studiati, gli indizi incrociati, filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e acquisiti dagli inquirenti, sono stati passati minuziosamente al setaccio, e i riscontri documentali verificati tempestivamente. Le ricerche si sono concentrate da subito sulla ricerca del mezzo che ha investito il ragazzo, un camion di colore bianco. Il giovane era appena sceso a una fermata da un pullman di linea che lo aveva riportato a casa dopo gli allenamenti con la sua squadra di calcio, il Gsd Berardenga, quando è stato travolto. Sul luogo dell’incidente sono stati rinvenuti alcuni frammenti di vetro che potrebbero appartenere al mezzo che ha investito il 17enne. Il ragazzo frequentava il liceo scientifico Galilei di Siena, era tifoso della Robur e contradaiolo dell’Aquila. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno notato la borsa del ragazzo finita in terra a bordo carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 che hanno provato a rianimare il 17enne prima di portarlo all’ospedale Le Scotte di Siena dove il giovane purtroppo è deceduto. Da subito, quindi, i carabinieri hanno fatto i rileivi del caso e ascoltato alcuni testimoni per capire l’esatta dinamica dell’incidente: elementi indispensabili per poter risalire all’automobilista pirata della strada, l’uomo che sembra essere stato individuato e intercettato proprio in queste ore.