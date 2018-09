Di Viole di Liquirizia – Milano

di Redazione

Di Viole di Liquirizia

Via Madonnina, 10 – 20121 Milano

Tel. 02/89092201

Sito Internet: no

Tipologia: pasticceria

Prezzi: tè 4€, cupcakes da 2/3€

Giorno di chiusura: Lunedì

OFFERTA

Sono Pina e Lucia le fondatrici di questo piccolo gioiello in Brera: grande attenzione è posta a ogni particolare che ricordi un sogno, come il loro, che fin da piccole desideravano aprire una minuta pasticceria e che hanno poi realizzato. La cura e l’attenzione sono palpabili senza disturbare, a partire dall’arredo fino ad arrivare alla selezione dei prodotti, anche se a onor del vero quest’anno lo abbiamo trovato un po’ in calo. Per la nostra merenda, abbiamo scelto un tè verde dall’ampia lista, affiancandolo a due cupcakes (disponibili in formato mini e standard), di cui uno con crema al cocco e l’altro con crema al burro salato, che si sono rivelati purtroppo entrambi poco soddisfacenti, con il topping troppo burroso ed eccessivamente dolce e la base molto spugnosa e decisamente secca. Discreto il caffè fatto con la macchinetta a cialde.

AMBIENTE

Il locale è molto ben curato e dal sapore romantico: pochissimi i tavolini all’interno e solo 5 all’esterno; il laboratorio a vista certifica la pasticceria home made.

SERVIZIO

Attento e veloce, molto cordiale e disponibile a fornire informazioni sulle varie proposte dolci.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –