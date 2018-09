Pasticceria Cucchi – Milano

di Redazione

Pasticceria Cucchi

Corso Genova, 1 – 20123 Milano

Tel. 02/89409793

Sito Internet: www.pasticceriacucchi.it

Tipologia: pasticceria

Prezzi: caffè 1,10€, cappuccino 1,50€, lieviti 1,40/1,70€

Giorno di chiusura: Lunedì

OFFERTA

La costanza qualitativa dei dolci di Cucchi, fa di questa pasticceria una delle più gettonate e più amate della città. L’offerta è molto ampia e conserva ancora alcuni dolci della tradizione milanese, come il panmeino, la bignolata o la meneghina, che affiancano croissant di svariati tipi, tra cui spiccano gli integrali salati o dolci, le torte, le crostate (famosa quella ai lamponi ripieni e degna di nota quella con cioccolato e pere), e la pasticceria mignon. Per la nostra colazione abbiamo assaggiato un croissant alla marmellata, dall’impasto fragrante, ben lievitato e bilanciato nella farcitura, accompagnato da un buon caffè, dal gusto intenso e giustamente estratto, e da un cappuccino eccezionale sia al gusto che per la schiuma compatta e molto piacevole.

AMBIENTE

Spesso affollato, conserva comunque il suo fascino dall’arredamento originale degli anni ’40: all’ingresso il bancone del bar con i lieviti per la colazione, seguito dalla grande vetrina con le torte e la piccola pasticceria. Nella seconda sala numerosi tavolini, presenti anche all’esterno dove si affacciano sul grazioso giardino della piazza.

SERVIZIO

Veloce e molto impegnato.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –