La Hora Feliz – Milano

di Redazione

La Hora Feliz

Via San Vito, 5 – 20123 Milano

Tel. 02/8376587

Sito Internet: no

Tipologia: cocktail bar

Prezzi: aperitivo a buffet 10€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Tanti cocktail anche se non sempre di sicura fattura in questo locale frequentato da universitari vicino alla zona dei Navigli: i miscelati vanno dai classici a quelli con il rum, come vuole la tradizione sudamericana. Per il nostro aperitivo abbiamo provato una buona pina colada, un daiquiri che era un po’ troppo carico e uno spritz Aperol. Il buffet è davvero sterminato, vario e si rinnova continuamente: couscous, pomodorini secchi, alette di pollo, salumi, focacce, frittate e per dolci frutta fresca, focaccia con la Nutella e biscotti di fattura casalinga, per un livello complessivo soddisfacente e con alcuni piatti più riusciti rispetto ad altri.

AMBIENTE

La Hora Feliz è un locale che sembra essere uscito da una telenovela sudamericana, con un ampio bancone per il buffet e i tavoli di legno “sgarrupati” all’interno; la veranda esterna fatica a chiudersi anche durante i mesi più rigidi.

SERVIZIO

Informale, lento e confusionario. Si consiglia di venire sul presto per riuscire a trovare un posto libero.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –