Gelateria Umberto – Milano

di Redazione

Gelateria Umberto

Piazza Cinque Giornate, 4 – 20129 Milano

Tel. 380/1219089

Sito Internet: no

Tipologia: gelateria

Prezzi: coni e coppette 2/4€, gelato 25€/ kg

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Umberto è una delle gelaterie storiche di Milano. Declinata all’insegna della semplicità, la sua offerta resta invariata e caratterizzata dalla qualità. I gusti sono pochi e classici, come le creme e i sorbetti alla frutta, ma tutti degni di nota e fatti con ingredienti semplici e genuini. Per la nostra pausa abbiamo assaggiato un goloso cioccolato avvolgente, una nocciola molto gustosa e cremosa e un delicato pistacchio; buonissima la panna, montata ancora in modo tradizionale.

AMBIENTE

Semplice ma funzionale: il bancone che custodisce i gelati è affiancato da alcuni tavolini dove poter gustare il gelato con tranquillità.

SERVIZIO

Premuroso e cordiale.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –