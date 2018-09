10 Corso Como – Milano

di Redazione

10 Corso Como

Corso Como, 10 – 20124 Milano

Tel. 02/29013581

Sito Internet: www.10corsocomo.com

Tipologia: bar / bistrot

Prezzi: centrifugati 11€, cocktail 12/14€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Famoso concept ammirato in mezzo mondo, da Pechino a Shangai, da New York a Seul, punto di incontro del design, della moda, della creatività fotografica voluto da Carla Sozzani, sorella della compianta Franca, ex direttrice di Elle e Vogue. Qui la moda la si respira, anche nei piatti con cui viene servito un aperitivo o nei calici di un appariscente cocktail. Meraviglioso micro mondo in una realtà sempre in movimento che incita, almeno per una volta, a fermarsi, a rilassarsi e a osservare la bellezza di cui siamo circondati. Per il nostro aperitivo abbiamo scelto un centrifugato di mango e acaj, apprezzando la scelta salutare del locale e un Aperol spritz supportato da olive, patatine di buona qualità, mais fritto e salato e torciglioni fritti. Ci saremo aspettati qualcosa di più ricercato in accompagnamento ai cocktail ma l’atmosfera ha ben sopperito.

AMBIENTE

Design allo stato puro: alle spalle di questo angolo verde, nascosto in un cortile interno che si affaccia proprio sulla movida di Corso Como, si trova un negozio dove scovare capi di tendenza e di design, spesso introvabili. Al piano rialzato uno spazio dedicato agli eventi culturali.

SERVIZIO

Molto lento, ma cortese.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –