Trussardi Café – Milano

di Redazione

Trussardi Café

Piazza della Scala, 5 – 20121 Milano

Tel. 02/80688295

Sito Internet: www.trussardiallascala.com

Tipologia: caffetteria

Prezzi: cocktail da 15€, calici di vino da 12€, piatto di salumi 5€

Giorno di chiusura: Domenica

OFFERTA

In un ambiente esclusivo come quello del Caffè Trussardi, si può venire in diversi momenti della giornata per concedersi una “coccola” raffinata ed elegante. Noi abbiamo optato per l’aperitivo che, all’offerta di birre, vini al calice e numerosi cocktail, affianca dei piccoli sfizi gastronomici e dei taglieri di salumi e formaggi a richiesta. Il nostro era composto da un buon prosciutto di Parma abbinato a vari tipi di formaggi di diverse stagionature, serviti con un variegato cestino del pane tra cui spiccava quello ai fichi. Lo abbiamo accompagnato con uno spritz rosè con sciroppo di sambuco e cassis, molto intenso negli aromi e servito con olive taggiasche, arachidi piccanti, con dei gustosissimi taralli alla cipolla e con delle ottime palline di fish and chips.

AMBIENTE

Design contemporaneo ed elegante che gioca sui colori del bianco, con tavolini in legno nero a creare un bel contrasto. Ci si può accomodare al bancone centrale oppure a uno dei tavoli disposti intorno, o meglio ancora ai tavoli “social” nella bellissima e luminosa veranda esterna caratterizzata da piante alle pareti che rendono l’ambiente molto rilassante e al contempo sofisticato.

SERVIZIO



Gentile e curato.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –