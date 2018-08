Ratanà – Milano

di Redazione

Ratanà

Via Gaetano de Castillia, 28 – 20124 Milano

Tel. 02/87128855

Sito Internet: www.ratana.it

Tipologia: bistrot / enoteca

Prezzi: menù schiscetta 19€

Giorno di chiusura: Sabato e Domenica

OFFERTA

Situato in un’enclave verde del quartiere Isola, Ratanà si conferma una valida opzione per pranzi e cene. Oltre al menù alla carta, a pranzo si può optare per il “pranzo schiscetta” proposto in due opzioni: un piatto unico o tre portate, con acqua e caffè inclusi nel prezzo. Noi abbiamo scelto quest’ultima che comprendeva delle ottime mezze maniche al sugo di pomodoro giallo del Salento, gustose e perfettamente al dente, un saporito crostone caldo di pane fatto in casa con robiola di Roccaverano fresca e cicoria e, infine, una golosissima crema alla vaniglia con fragole e meringhe dalla consistenza setosa. Interessante la lista vini che, oltre a contenere delle belle bottiglie, propone anche delle valide opzioni al calice.

AMBIENTE

Arredato con mobili dal design moderno, l’ambiente è comunque caldo e accogliente. Ci si può accomodare a uno dei tavolini della sala centrale o al bancone, mentre nella bella stagione è disponibile il dehor ricavato in un giardino tra i più curati della città.

SERVIZIO



Cortesi ma un po’ lenti.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –