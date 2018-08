Pisacco – Milano

di Redazione

Pisacco

Via Solferino, 48 – 20121 Milano

Tel. 02/91765472

Sito Internet: www.pisacco.it

Tipologia: bistrot

Prezzi: pranzo dei cuochi 14€

Giorno di chiusura: Lunedì

OFFERTA

L’offerta di Pisacco è ampia e punta molto sulla qualità, come testimoniato dalle ricette a cura dello chef stellato Andrea Berton che ha ispirato molte pietanze del menù. La carta propone dei “piatti piccoli” che possono essere considerati come degli antipasti, per poi proseguire con primi, secondi (sia di carne che di pesce), fino ad arrivare ai piatti vegetariani e ai dolci in un escalation di creatività e rivisitazione d ricette tradizionali. Interessante la carta dei vini che offre delle proposte degne di nota anche al calice. Se di sera la spesa supera abbondantemente i 35€, a pranzo, invece, c’è una particolare formula, “il menù dei cuochi”, che permette di assaggiare due piatti a un prezzo contenuto. Per il nostro lunch, infatti, abbiamo provato un buonissimo risotto alla vaniglia, perfettamente mantecato, e un gustoso tonno arrosto con zucca e basilico, il tutto accompagnato da un ottimo centrifugato di ananas, mela e finocchietto.

AMBIENTE

Arredato con mobili di design contemporaneo nei toni chiari, ha i tavoli giustamente distanziati che rendono l’atmosfera luminosa. Il locale è diviso su due livelli, con la sala inferiore più grande e accogliente rispetto a quella superiore.

SERVIZIO



Veloce e gentile.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –