Gran Caffè La Caffettiera – Roma

di Redazione

Gran Caffè La Caffettiera

Piazza di Pietra, 65 – 00186 Roma

Tel. 06/6798147

Sito Internet: www.grancaffelacaffettiera.com

Tipologia: bar / pasticceria

Prezzo: caffè 1€, cappuccino 1,50€, lieviti 1,20€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Sede romana di un noto locale napoletano, questo ampio ed elegante bar è certamente un punto di riferimento per una colazione di discreto livello nel pieno centro di Roma, in posizione strategica rispetto ai palazzi del potere. Niente male il cappuccino, ben schiumato e con in bella evidenza la componente caffè. Assai meno convincente il caffè, di qualità assai variabile nel corso dell’anno, non di rado sovraestratto e caratterizzato da una marcata nota di amaro e bruciato. Sul fronte dessert, ampia la scelta per la prima colazione, anche in formato mignon: oltre a discrete esecuzioni dei dolci della tradizione napoletana (sfogliatelle ricce e frolle, babà), sono disponibili numerose tipologie di lieviti (cornetti vari, brioche, veneziane), a dire il vero non sempre ben lievitati. Ampio anche il comparto salato, per una pausa pranzo sempre a base di piatti campani.

AMBIENTE

All’ingresso un lungo bancone dirimpetto al quale vi è la cassa insieme alla vetrina dei dolci. Continuando, ampie ed eleganti sale con arredo classico in legno. Alcuni tavolini sono anche all’aperto nella stupenda Piazza di Pietra, con vista sul tempio di Adriano.

SERVIZIO

Cortese, competente e alla mano.Distaccato e a volte approssimativo, specialmente nelle ore di punta.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –