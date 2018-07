Vino al vino – Milano

di Redazione

Vino al vino

Via Spontini, 11 – 20131 Milano

Tel. 02/29414928

Sito Internet: www.enotecavinoalvino.it

Tipologia: enoteca

Prezzi: in base al consumo

Giorno di chiusura: Domenica mattina

OFFERTA

Si conferma un valido indirizzo questa enoteca che propone non solo un aperitivo di qualità, ovviamente non al buffet, ma anche un menù ideale per una cena informale o per un dopo cena. L’offerta varia tutti i giorni e comprende torte salate, quiche, piatti vegetariani, taglieri di salumi e formaggi e infine dolci, accanto a una buona scelta di vini sia alla mescita che in bottiglia. Per il nostro aperitivo abbiamo assaggiato un calice di Champagne che andava ad accompagnare un tagliere misto di formaggi e salumi in cui spiccavano una bresaola della Val d’Ossola, un Taleggio artigianale gustoso e intenso al palato, e un grana padano ben stagionato; molto buona pure l’originale quiche con cipolle e menta.

AMBIENTE

Arredato in modo semplice, ha le pareti di colore arancio e i tavoli in legno grezzo e in stile vintage che lo rendono accogliente e gradevole. Alle pareti scaffali contenenti le bottiglie e i prezzi ben in evidenza.

SERVIZIO

Gentile e preparato.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –