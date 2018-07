U-Barba – Milano

di Redazione

U-Barba

Via Pier Candido Decembrio, 33 – 20137 Milano

Tel. 02/45487032

Sito Internet: www.ubarba.it

Tipologia: osteria genovese

Prezzi: 30€ per primo, secondo e dolce

Giorno di chiusura: Lunedì

OFFERTA

L’Osteria U’Barba, in zona Corso Lodi, propone un menù tipicamente genovese, che spazia dagli antipasti, ai primi, dai secondi ai contorni tipici della tradizione culinaria ligure. Per la nostra cena abbiamo iniziato con un buon antipasto misto (focaccia al formaggio, farinata, acciughe ripiene, torte salate di verdure e cozze ripiene), in cui una menzione particolare va alle cozze ripiene che sono risultate ottime. Per primo piatto abbiamo optato per i testaroli al pesto, con la pasta e il condimento davvero ben fatti, mentre come secondo abbiamo assaggiato un altro classico della cucina ligure: il capponmagro. Nonostante la ricetta tradizionale sia stata seguita alla lettera, il risultato finale è risultato un po’ troppo sbilanciato in quanto la presenza di pesce era molto esigua, quasi impercettibile, mentre il sapore delle verdure era predominante. In chiusura, una golosa ciambella delle cinqueterre servita con lo zabaione. La carta dei vini è limitata ad una ventina di etichette.

AMBIENTE

Lo studio che c’è dietro la realizzazione di questo locale è tanto e si vede: gli ampi spazi disponibili sono ben sfruttati e l’arredamento, pensato per ricreare l’atmosfera delle trattorie liguri, è semplice, essenziale ma molto efficace; l’ambiente è informale ma, nel contempo, di buon gusto. L’unica nota dolente è la rumorosità, infatti anche con il locale non completamente pieno si fa fatica a parlare con i propri commensali. La struttura del locale permette la presenza di grandi tavolate.

SERVIZIO

C’è un eccessiva formalità da parte dei camerieri che non aiuta a creare la giusta sintonia con i commensali. Il servizio nel complesso è di buon livello, molto rapido e quasi sbrigativo.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –