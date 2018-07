Pasta Madre – Milano

di Redazione

Pasta Madre

Via Bernardino Corio, 8 – 20135 Milano

Tel. 02/55190020

Sito Internet: no

Tipologia: pastificio con cucina

Prezzi: 35€ per due piatti salati e un dolce

Giorno di chiusura: Domenica sera

OFFERTA

Situato in una zona ricca di locali e ristoranti, Pastamadre riesce a distinguesti per semplicità e concretezza. Il menù è ben studiato (la scelta di piatte è buona e non eccessiva), cambia stagionalmente e spesso è affiancato da alcune proposte del giorno; disponibile anche una piccola selezione di vini al calice e in bottiglia. I primi piatti sono sempre molto buoni e ben realizzati, così come dimostrato dai paccheri con funghi cardoncelli, salsiccia e crema di pecorino canestrato da noi assaggiati: la perfetta cottura della pasta e il grande equilibrio di sapori per il condimento hanno reso questo piatto davvero ottimo e gustoso. Anche il secondo scelto – la tartare di manzo con pesto di capperi e puntarelle croccanti – si è rivelata una scelta felice: l’ottima carne era condita in modo giusto ed equilibrato, con i capperi e le puntarelle a dare quel tocco in più. Abbiamo concluso con il cremoso di cioccolato con salsa di fichi d’India che purtroppo è risultato squilibrato per via della salsa molto liquida che non creava la giusta armonia con l’ottimo cioccolato.

AMBIENTE

L’arredo è all’insegna della semplicità, con colori chiari e pochi accessori messi nel punto giusto. La struttura del locale non è particolarmente ampia, ma la recente apertura di un’altra piccola saletta interna ha permesso di aumentare sensibilmente i coperti disponibili.

SERVIZIO

I camerieri sono molto disponibili, cortesi e preparati nell’assecondare le richieste del cliente e a spiegare nel dettaglio le proposte del menù.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –