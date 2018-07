E-commerce a gonfie vele: il cliente digitale spende il quadruplo di chi va in negozio

di Redazione

L’E-commerce viaggia a gonfie vele: e l’ultima indagine di settore realiazzata da ReStore, azienda leader in Italia nel settore del commercio digitale per la grande distribuzione, lo conferma una volta di più, asserendo e spiegando come e perché il cliente digitale spende 4 volte di più di chi si reca nei tradizionali punti vendita. «Non vi è la percezione dell’ingombro fisico e del carrello pieno che è un deterrente per il cliente che vuole continuare a comprare.