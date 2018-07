Doppiozero – Milano

di Redazione

Doppiozero

Via Piero della Francesca, 68 – 20154 Milano

Tel. 339/2238657

Sito Internet: no

Tipologia: piadineria

Prezzi: piadine 4/6€, piadine dolci 3,50/4,50€

Giorno di chiusura: Domenica

OFFERTA

La piadineria Doppiozero offre una ricca varietà di piadine salate, il cui punto forte sono gli impasti freschi: oltre a quello classico, infatti, sono disponibili anche piadine con farina di kamut e farina integrale. All’ampio e variegato menù, si vanno ad aggiungere alcune “proposte del giorno”, oltre alle molteplici possibilità di personalizzazione che garantiscono così la soddisfazione di tutti i palati. Sono disponibili, inoltre, anche le varianti dolci. Per il nostro pranzo abbiamo scelto una piadina con farina di frumento farcita con prosciutto cotto, burrata e rucola e un’altra con farina integrale con prosciutto crudo, brie, tonno, patè di olive, lattuga e salsa rosa. L’impasto è risultato molto buono, cosi come gli ingredienti selezionati, molti dei quali freschi e di stagione; nel complesso le piadine sono gustose e bilanciate nei sapori, anche se a volte il ripieno non è ben distribuito su tutta la superficie, lasciando così dei “buchi” poco gradevoli. Per concludere in dolcezza abbiamo provato la piadina con la Nutella, mascarpone e biscotti, anch’essa con la farcia mal distribuita e la Nutella predominante sugli altri ingredienti.

AMBIENTE

Lo spazio disponibile e molto piccolo, con pochi posti a sedere e tavoli condivisi che accolgono anche persone di diverse compagnie: dove c’è un posto libero questo viene occupato. Lo stile semplice del locale e un arredamento indovinato creano un’atmosfera accogliente.

SERVIZIO

Il personale è molto cortese e simpatico ed il servizio è svelto e rapido.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –