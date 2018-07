Amuse Bouche – Milano

di Redazione

Amuse Bouche

Via Savona, 13/a – 20144 Milano

Tel. 02/89407174

Sito Internet: www.amuse-bouche.it

Tipologia: panineria

Prezzi: mini baguette 2,50/5,50€ mini insalate 2,50/4€

Giorno di chiusura: Domenica

OFFERTA

“Quando le dimensioni non contano!” Questo potrebbe essere il sottotitolo giusto per Amuse Bouche, un piccolo locale che propone mini baguette da 30g, sfiziose e adatte ad ogni ora del giorno. Grande attenzione è data agli ingredienti e alla ricerca dell’abbinamento giusto, infatti, l’idea di ricreare in un piccolo boccone sapori ricercati ci è piaciuta molto, inoltre è molto divertente il nome dei panini, un originalissimo gioco di assonanze tra gli ingredienti e il francese. Per la nostra pausa pranzo abbiamo provato un Nouance di Beige (petto di pollo sfilacciato, mela verde, crema di Gorgonzola), un Les Anglais Sont Arrive’ (roastbeef, datterino strofinato, senape à l’ancienne), un Erre Moscia, (fesa di tacchino, robiola, crema di peperoncino), un Je Suino (salame, robiola, noci, miele), un French Kiss (salmone affumicato, crème fraiche, erba cipollina) e una selezione di insalatine altrettanto gustose: Défilé di Pollo (petto di pollo sfilacciato, cuore di lattuga romana, capperi, pomodorino semi dry, maionese al basilico, crostino), Belin Rouge (spaghetti di zucchine, pesto rosso, petali di grana, pinoli tostati) e Racine (salmone affumicato, songino, polvere di cappero, olio agli agrumi, crostino con robiola allo zenzero). Oltre alle mini baguette e alle insalate, ci sono le zuppe del giorno e i dolci in piccole porzioni, mentre solo nel fine settimana si può approfittare del Frunch, un brunch alla francese con mini baguette burro e marmellata, caffè , panna fresca e granola e un piatto a scelta. Ad accompagnare queste piccole delizie c’è una vasta selezione di birre artigianali ,bevande analcoliche accuratamente selezionate, oltre a una ristretta selezione di vini.

AMBIENTE

Molto semplice ed essenziale, senza però tralasciare la cura nei dettagli.

SERVIZIO

Nonostante il locale non preveda un’attenzione particolare al servizio, il personale risulta molto disponibile e gentile.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –